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Almada
Incêndio destrói bar de praia na Costa da Caparica
16 jun, 2026 - 16:57 • Fátima Casanova
Fogo em bar na praia do Dragão Vermelho.
Um incêndio está a consumir um bar na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, no concelho de Almada.
Segundo fonte da Proteção Civil de Setúbal, contactada pela Renascença, trata-se de um bar que se encontrava devoluto.
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O alerta foi dado pouco depois das 16h00.
As chamas estão a ser combatidas por mais de duas dezenas de operacionais, apoiados por oito veículos.
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