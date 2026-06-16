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Incêndio destrói bar de praia na Costa da Caparica

16 jun, 2026 - 16:57 • Fátima Casanova

Fogo em bar na praia do Dragão Vermelho.

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Um incêndio está a consumir um bar na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, no concelho de Almada.

Segundo fonte da Proteção Civil de Setúbal, contactada pela Renascença, trata-se de um bar que se encontrava devoluto.

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O alerta foi dado pouco depois das 16h00.

As chamas estão a ser combatidas por mais de duas dezenas de operacionais, apoiados por oito veículos.

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