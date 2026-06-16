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Exames nacionais

Já há correção do exame de Português do 12º ano. Veja aqui

16 jun, 2026 - 16:09 • Ana Kotowicz

A primeira fase dos exames nacionais já começou. Esta terça, foi dia de prova de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna. Consulte aqui os enunciados dos exames e os critérios de correção.

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Português (639)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Português Língua Segunda (138)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Português Língua Não Materna (839)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Este ano estão inscritos 166.339 alunos para fazer os exames nacionais durante a 1.ª fase, segundo dados estatísticos do Júri Nacional de Exames.

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Os exames nacionais arrancam com mais de 81 mil alunos a responder à prova de Português de 12º ano — exame que será feito em papel, mas que, pela primeira vez, será corrigido em formato digital.

Este é o exame mais concorrido por ser o único obrigatório para concluir o ensino secundário.

A primeira fase dos exames nacionais decorre até 26 de junho e as notas serão conhecidas a 14 de julho. A segunda fase começa a 16 de julho e termina a 22.

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  • 16 jun, 2026
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