- Noticiário das 17h
- 16 jun, 2026
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Exames nacionais
Já há correção do exame de Português do 12º ano. Veja aqui
16 jun, 2026 - 16:09 • Ana Kotowicz
A primeira fase dos exames nacionais já começou. Esta terça, foi dia de prova de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna. Consulte aqui os enunciados dos exames e os critérios de correção.
Português (639)
Português Língua Segunda (138)
Português Língua Não Materna (839)
Este ano estão inscritos 166.339 alunos para fazer os exames nacionais durante a 1.ª fase, segundo dados estatísticos do Júri Nacional de Exames.
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Os exames nacionais arrancam com mais de 81 mil alunos a responder à prova de Português de 12º ano — exame que será feito em papel, mas que, pela primeira vez, será corrigido em formato digital.
Este é o exame mais concorrido por ser o único obrigatório para concluir o ensino secundário.
A primeira fase dos exames nacionais decorre até 26 de junho e as notas serão conhecidas a 14 de julho. A segunda fase começa a 16 de julho e termina a 22.
- Noticiário das 17h
- 16 jun, 2026
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