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Loures. Homem caído na via afinal foi "baleado na coxa e na perna"

16 jun, 2026 - 12:10 • Lusa

CODU foi acionado "para uma vítima de queda na via pública" na Quinta da Fonte mas, afinal, o ferido, de 32 anos, tinha sido baleado. Foi transportado para o hospital local e a PJ foi acionada.

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Um homem de 32 anos foi encontrado baleado esta terça-feira de manhã, no concelho de Loures, tendo sido transportado para o hospital como ferido ligeiro, disse à Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.

Segundo esta fonte, a corporação foi chamada ao local pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa, às 07h21, "para uma vítima de queda na via pública", concretamente na Praceta Andrade Corvo, na Quinta da Fonte.

"Não era uma queda, mas sim um homem que tinha sido baleado na coxa e na perna", relatou a mesma fonte.

O homem foi transportado pelos bombeiros para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Contactada pela Lusa, a Polícia de Segurança Pública confirmou ter sido chamada ao local, onde a vítima já não se encontrava.

Segundo a mesma fonte, a Polícia Judiciária também foi acionada, dado que o incidente pode configurar uma tentativa de homicídio com recurso a arma de fogo.

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