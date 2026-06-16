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Mau tempo. Cinco distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

16 jun, 2026 - 06:58 • Lusa

O IPMA prevê no continente céu pouco nublado, aguaceiros no interior durante a tarde, mais prováveis nas regiões Norte e Centro, onde poderão ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo.

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Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco estão esta terça-feira e na quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser de granizo, e trovoadas, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este aviso vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 desta terça-feira e entre as 12h00 e as 21h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê no continente céu pouco nublado, aguaceiros no interior durante a tarde, mais prováveis nas regiões Norte e Centro, onde poderão ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral Norte e Centro, e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga, Porto, Leiria, Évora e Setúbal) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 21 (Aveiro) e os 35 (Évora e Beja).

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