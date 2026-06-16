​Ministério Público alerta para "phishing" e burla por falsos agentes bancários

Os SMS ou emails convidam o utilizador a clicar num link malicioso para resolver a situação. “A mensagem insta ainda ao acesso ‘imediatamente’, incutindo urgência e ação irrefletida da vítima”, detalha o Ministério Público.

As mensagens alertam o destinatário para “uma recente transferência ou outro pagamento bancário que terá sido efetuado a partir da sua conta”. O objetivo é criar a ideia de que poderá ter havido um acesso ilegítimo à conta.

O esquema começa com mensagens SMS e de correio eletrónico falsos, enviadas para clientes em nome de instituições bancárias.

De acordo com as autoridades, “não se trata de meras campanhas de ‘phishing’ com o propósito da obtenção de dados bancários, mas antes de uma iniciativa criminosa muito mais complexa, que provoca de imediato prejuízos patrimoniais muito avultados às vítimas”.

Os criminosos, indica o MP, “procuram obter de forma ilícita dados de acesso a contas bancárias, para depois acederem às mesmas e, a partir delas, transferirem valores para outras contas, por eles controladas”.

O Ministério Público (MP) divulgou um alerta de cibercrime. Em causa está uma campanha criminosa de “phishing” e burla por falsos agentes bancários .

“Se a vítima premir o link agregado à mensagem que recebeu, acede a uma página fraudulenta, que imita a página oficial da sua instituição bancária, mas não corresponde à autêntica página web daquela entidade.”

Nessa página é solicitado à vítima que introduza os dados de identificação e de acesso à sua conta bancária, bem como o telefone da vítima.

“O número de telefone é um elemento crucial neste processo, já que vai permitir aos agentes criminosos desenrolar uma segunda parte do mesmo”, explica o MP.

Na posse destes dados, os criminosos ficam com acesso parcial à conta bancária, podendo consultar os movimentos e o saldo, mas na generalidade dos casos não conseguem fazer transferências de dinheiro, porque a generalidade dos bancos adotou o segundo fator de autenticação.

E é aqui que entram em ação os “falsos agentes bancários”, que telefonam às vítimas fazendo-se passar por funcionários da área da cibersegurança da instituição bancária.

Começam por informar “a vítima de que foi identificado um movimento suspeito, de grande valor, a partir da conta bancária em causa” e oferecem-se para reverter a transferência, desde que seja acionado o segundo fator de autenticação por parte do cliente – que pode ser um código recebido por SMS ou uma confirmação numa aplicação.

A validar o segundo fator de autenticação, a vítima está na verdade a permitir que os criminosos consigam “sacar” dinheiro para outra conta bancária por eles controlada.

As mensagens deste género devem ser apagadas sem resposta e as chamadas telefónicas ignoradas, apela o Ministério Público.

“Caso a vítima acabe por facultar aos agentes criminosos dados pessoais ou da sua conta bancário, importará, como primeira diligência a empreender, contactar o banco por via dos canais institucionais habituais”, explicam as autoridades. Consulte o alerta do Ministério Público em versão PDF.