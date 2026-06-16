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Seca. Cerca de 648 mil crianças expostas em Portugal

16 jun, 2026 - 09:49 • Lusa

Mais de 1,5 milhões de crianças (cerca de 93%) estão expostas a poluição atmosférica e a totalidade (mais de 1,6 milhões) está exposta a tempestades.

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Cerca de 648 mil crianças em Portugal (40%) estão expostas a seca, enquanto 469.000 (29%) estão sujeitas a calor e 474.000 a incêndios, revelou a UNICEF num relatório sobre o risco climático divulgado esta terça-feira.

De acordo com a mesma fonte, mais de 1,5 milhões de crianças (cerca de 93%) estão expostas a poluição atmosférica e a totalidade (mais de 1,6 milhões) está exposta a tempestades.

Divulgado na véspera do Dia Mundial de Combate à Seca, o Relatório sobre o Risco Climático para as Crianças 2026 (Children"s Climate Risk Report 2026) reflete o impacto das alterações climáticas nas crianças, a nível mundial e aponta "dados relevantes e preocupantes para Portugal", segundo o Fundo das Nações Unidas para a infância.

Portugal aparece identificado como um dos cinco países de menor dimensão onde a exposição relativa a incêndios é considerada "desproporcionalmente elevada", a par da Guiné-Conacri, da Serra Leoa e do Uruguai.

De acordo com os relatores, todas as crianças estão expostas a pelo menos um perigo climático e cerca de 67% está exposta a pelo menos dois perigos climáticos.

Quanto à intensidade da exposição, 87,14% das crianças vive em áreas com níveis de risco acima da média global (percentil 75) e uma percentagem de 27,02% está exposta a "níveis extremos de intensidade" (percentil 95).

O estudo foi feito com recurso a uma base de dados global (Global Child Hazard Database), que permite mapear a exposição infantil a múltiplos riscos climáticos e ambientais.

Quase metade das crianças do mundo expostas a ameaças climáticas

Cerca de 1,1 mil milhões de crianças, quase metade da infância mundial, estão expostas a, pelo menos, três ameaças climáticas, que se sobrepõem, e colocam em risco educação, saúde e mesmo a sua sobrevivência, estima a UNICEF.

A agência da ONU para a infância disponibiliza hoje no seu ‘site’ um relatório – “Children’s Climate Risk Report 2026” – que mostra a exposição das crianças às oito ameaças climáticas mais frequentes: inundações costeiras, secas, calor extremo, incêndios, ondas de calor, inundações fluviais, tempestades de areia e poeira e tempestades tropicais.

A Unicef apela aos governos para que reduzam as emissões poluentes e reforcem os serviços básicos para fazer face a estes riscos.

Segundo a agência da ONU, quase todas as crianças do mundo enfrentam, pelo menos, uma ameaça climática e mais de 4 milhões podem estar expostas a até seis.

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