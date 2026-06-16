Subiu o número de praias com água de excelente qualidade em Portugal

Portugal tem 559 praias com água de excelente qualidade, mais três do que no ano passado, bem como 12 consideradas como más, de acordo com dados de monitorização divulgados pela Agência Europeia do Ambiente, esta terça-feira.

Segundo a entidade que recolhe e avalia os dados de qualidade da água nas praias europeias com base na informação fornecida pelos países para classificar a segurança das zonas de banho, na época balnear de 2025, a qualidade das águas balneares em Portugal manteve-se globalmente muito elevada.

Das 682 praias monitorizadas, 559 foram classificadas como de qualidade “excelente”, representando 82% do total.

Além disso, 75 praias (11%) foram classificadas como “boas”, 19 (2,8%) como “suficientes”, 12 (1,8%) como “más” e 17 (2,5%) não foram classificadas.

Em comparação com 2024, observa-se uma ligeira evolução positiva no número absoluto de praias com qualidade “excelente”, que passou de 556 para 559, e também houve um aumento nas praias classificadas como “boas” (de 73 para 75) e “suficientes” (de 15 para 19).

Por outro lado, houve mais praias com qualidade “má”, que subiram de 9 para 12, enquanto as praias “não classificadas” diminuíram de 20 para 17, adianta a Agência Europeia do Ambiente.

Ao abrigo das disposições da Diretiva das Águas Balneares, cerca de 22 mil águas balneares são monitorizadas na Europa em cada época balnear.

Os dados de monitorização e outras informações relativas à gestão das águas balneares são comunicados à Agência Europeia do Ambiente por 29 países europeus que apresentam relatórios, sendo posteriormente avaliados para o documento anual europeu.

As águas balneares são classificadas quanto à sua qualidade de acordo com parâmetros microbiológicos definidos na Diretiva das Águas Balneares, nomeadamente com base na presença de bactérias que indicam poluição.

“Do Atlântico ao Mediterrâneo, a grande maioria das águas balneares na Europa cumpriu, em 2025, os mais rigorosos padrões de qualidade de banho da União Europeia, classificados como ‘excelentes’, segundo o mais recente pacote anual sobre águas balneares publicado hoje”, refere a Agência Europeia do Ambiente.

De acordo com o organismo, isto representa 84,8% dos locais de banho na Europa, com 96% de todos os locais monitorizados na UE a cumprir os padrões mínimos de qualidade e apenas 1,5% classificados como “maus”.

“Estes dados mostram também que a qualidade global das águas balneares em toda a Europa se manteve estável em comparação com o ano anterior”, conclui.

Os países com maior percentagem de águas balneares de qualidade “excelente” são a Áustria, Bulgária, Chipre e Grécia, todos com 95% ou mais.

Em geral, a qualidade das águas costeiras é melhor do que a de rios e lagos.

Em 2025, 88% das águas costeiras da UE foram classificadas como excelentes, contra 78% nas águas interiores.