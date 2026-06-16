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Suíça deteve e extraditou português condenado por abuso sexual de crianças

16 jun, 2026 - 15:48 • Lusa

Homem de 44 anos foi detido com base num mandado de detenção europeu emitido por Portugal, onde já se encontra a cumprir a pena de prisão num estabelecimento prisional.

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A Suíça deteve e extraditou um cidadão português ali residente e fugido à Justiça em Portugal depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão por abuso sexual de crianças, adiantou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Segundo a PJ, o homem de 44 anos foi detido com base num mandado de detenção europeu emitido por Portugal, onde já se encontra a cumprir a pena de prisão num estabelecimento prisional.

O homem, "condenado pela prática de dois crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos em 2006, e de três crimes de abuso sexual de crianças, em 2022, estava foragido à justiça há cerca de quatro anos e encontrava-se a residir na Suíça", explicou a PJ no comunicado. .

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