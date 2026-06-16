Trânsito retomado na EN257 entre Alvito e Viana do Alentejo após despiste de camião

[Atualizado às 12h25]

A circulação rodoviária foi normalizada na Estrada Nacional 257 (EN257) no concelho de Alvito, distrito de Beja, cerca das 11h30 desta terça-feira, após um corte temporário devido ao despiste de um camião, revelou a GNR.

"A via foi reaberta ao trânsito por volta das 11h30", disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

A circulação rodoviária foi temporariamente cortada nos dois sentidos devido ao despiste de uma viatura pesada de mercadorias ao quilómetro 23,4 da EN257, entre Alvito e Viana do Alentejo, no distrito de Évora, cujo alerta foi dado às autoridades às 08h18.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que, na sequência do acidente rodoviário, "um homem foi assistido no local", mas não foi necessário transportar qualquer vítima para uma unidade hospitalar.

O trânsito automóvel esteve interrompido durante quase três horas naquele troço da via, enquanto se aguardava a chegada de um reboque e a retirada do camião acidentado, embora a circulação tenha sido desviada pela GNR para uma via alternativa.

Fonte da Guarda explicou à Lusa que os automobilistas puderam circular pela EN383, que faz a ligação entre Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito, o vizinho município de Viana do Alentejo e a localidade de Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

"O veículo acidentado já foi removido do local do acidente", disse à Lusa a mesma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

Para o local do acidente, foram mobilizados oito operacionais, apoiados por três viaturas, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.