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Braga. 21 anos e meio de prisão por matar jovem à facada junto a bar
17 jun, 2026 - 16:19 • Lusa
O arguido terá ainda de pagar uma indemnização de quase 227 mil euros aos pais da vítima.
O Tribunal de Braga condenou esta quarta-feira a 21 anos e seis meses de prisão o arguido acusado de matar um jovem de 19 anos à facada, em abril de 2025, junto ao Bar Académico (BA), naquela cidade.
O arguido, brasileiro e com 28 anos, foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida. O tribunal aplicou-lhe ainda a pena acessória de expulsão de Portugal, após cumprimento da pena.
O arguido terá ainda de pagar uma indemnização de quase 227 mil euros aos pais da vítima.
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