Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real em aviso laranja devido a previsão de trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decretou esta quarta-feira aviso laranja para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real devido à previsão de trovoada.

Inicialmente, aqueles distritos estavam com aviso amarelo, mas o IPMA decidiu elevar a medida, que está em vigor entre as 14h29 e as 21h00.

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Durante este período, esses mesmos distritos e os de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão também com aviso amarelo para precipitação, uma vez que estão previstos "aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser sob a forma de granizo".

Nos distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre está também em vigor até às 21h00 o aviso amarelo devido às "Condições favoráveis à ocorrência de trovoada".

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo, o menos grave de uma escala de três, quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado, aguaceiros no interior durante a tarde, mais prováveis nas regiões Norte e Centro, onde poderão ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral Norte e Centro, e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga, Porto, Leiria, Évora e Setúbal) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 21 (Aveiro) e os 35 (Évora e Beja).