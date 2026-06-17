Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Câmara de Gaia vai alojar até final de julho famílias do Cedro com ordem de despejo

17 jun, 2026 - 14:19 • Lusa

Luís Filipe Menezes garante habitação municipal para os moradores afetados pela venda das casas da Rua Garcia de Orta e promete apoio total no processo de mudança.

A+ / A-

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai alojar até ao final de julho as 10 famílias da Rua Garcia de Orta, no bairro do Cedro, que enfrentam uma ordem de despejo após a venda das moradias onde residem.

Segundo fonte municipal, o presidente da autarquia, Luís Filipe Menezes, reuniu-se esta quarta-feira com os moradores afetados e garantiu que “vão ter casa municipal”, localizada próximo das atuais habitações e com acesso a transportes públicos, incluindo o metro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O autarca classificou a situação como um caso de “insensibilidade social” e assegurou que os serviços municipais prestarão apoio no processo de mudança, incluindo o transporte de bens e tudo o que seja necessário para a instalação das famílias nas novas habitações.

O caso tornou-se público no final de maio, quando o jornal Público revelou que as 13 moradias da Rua Garcia de Orta tinham sido vendidas, no início do ano, a uma empresa imobiliária sediada em Torre de Moncorvo. Na sequência da venda, os moradores — na sua maioria reformados ou pessoas com baixos rendimentos — receberam notificações para abandonar as casas no final dos respetivos contratos, entre junho e agosto.

O mesmo jornal adiantou que a autarquia teve a possibilidade de adquirir o conjunto habitacional por 1,2 milhões de euros, mas optou por não exercer esse direito.

Na reunião camarária de terça-feira, o vice-presidente Firmino Pereira anunciou a criação de um grupo de trabalho destinado a acompanhar a situação e a procurar soluções para os moradores.

“A missão deste grupo é acompanhar e encontrar, dentro do possível, uma solução para as 10 famílias desta rua”, afirmou o responsável eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas