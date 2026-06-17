Câmara de Gaia vai alojar até final de julho famílias do Cedro com ordem de despejo

Segundo fonte municipal, o presidente da autarquia, Luís Filipe Menezes, reuniu-se esta quarta-feira com os moradores afetados e garantiu que “vão ter casa municipal”, localizada próximo das atuais habitações e com acesso a transportes públicos, incluindo o metro.

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O autarca classificou a situação como um caso de “insensibilidade social” e assegurou que os serviços municipais prestarão apoio no processo de mudança, incluindo o transporte de bens e tudo o que seja necessário para a instalação das famílias nas novas habitações.

O caso tornou-se público no final de maio, quando o jornal Público revelou que as 13 moradias da Rua Garcia de Orta tinham sido vendidas, no início do ano, a uma empresa imobiliária sediada em Torre de Moncorvo. Na sequência da venda, os moradores — na sua maioria reformados ou pessoas com baixos rendimentos — receberam notificações para abandonar as casas no final dos respetivos contratos, entre junho e agosto.

O mesmo jornal adiantou que a autarquia teve a possibilidade de adquirir o conjunto habitacional por 1,2 milhões de euros, mas optou por não exercer esse direito.

Na reunião camarária de terça-feira, o vice-presidente Firmino Pereira anunciou a criação de um grupo de trabalho destinado a acompanhar a situação e a procurar soluções para os moradores.

“A missão deste grupo é acompanhar e encontrar, dentro do possível, uma solução para as 10 famílias desta rua”, afirmou o responsável eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL.