- Noticiário das 14h
- 17 jun, 2026
-
Em Destaque
Câmara de Gaia vai alojar até final de julho famílias do Cedro com ordem de despejo
17 jun, 2026 - 14:19 • Lusa
Luís Filipe Menezes garante habitação municipal para os moradores afetados pela venda das casas da Rua Garcia de Orta e promete apoio total no processo de mudança.
A Câmara de Vila Nova de Gaia vai alojar até ao final de julho as 10 famílias da Rua Garcia de Orta, no bairro do Cedro, que enfrentam uma ordem de despejo após a venda das moradias onde residem.
- Noticiário das 14h
- 17 jun, 2026
-
Comentários