Carlos Moedas: "Os nossos jovens têm direito a viver no seu bairro"

O executivo de Carlos Moeda apresenta esta quarta-feira em reunião de Câmara uma proposta de concurso de arrendamento acessível "para jovens até 35 anos que viveram no bairro nos últimos 10 anos ou que habitem em casa de familiares" possam concorrer a um imóvel na freguesia a que se candidatam.

"As casas terão uma renda máxima de um terço do rendimento desses jovens", diz Carlos Moedas à Renascença.

De acordo com o autarca, serão 700 as casas para entregar até 2030. Hoje, a proposta que será votada em reunião de Câmara prevê a entrega das primeiras 25 habitações.

"Temos casas em quase todos os bairros. Nestas primeiras 2,5 temos em Arroios, Bairro Alto, Alfama... Todos os bairros de Lisboa têm casas disponíveis", especifica o presidente da Câmara.

"Se a proposta for aprovada, essas candidaturas abrirão até ao fim do mês", explica o autarca, que admite estar confiante que a proposta seja aprovada, por unanimidade, na votação prevista para o final da manhã.



Carlos Moedas admite que a ideia do programa “De Volta ao Bairro” foi crescendo depois de se aperceber, junto dos participantes nas Marchas Populares, que estes "já não vivem nos bairros onde cresceram".