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Dominado incêndio em fábrica de calçado em Felgueiras
17 jun, 2026 - 06:55 • Redação com Lusa
Não há vítimas.
O incêndio que deflagrou na madrugada desta quarta-feira numa fábrica de calçado na freguesia de Margaride, em Felgueiras, estava às 7h30 dominado, disse fonte da proteção civil, indicando que não há vítimas.
Fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa disse à agência Lusa que o fogo, cujo alerta foi dado às 4h33, ficou confinado à fábrica de calçado.
Às 7h34, estavam no local 41 operacionais, com apoio de 13 veículos, dos bombeiros de Felgueiras e outras corporações.
[atualizado às 7h39 com informação de incêndio dominado]
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