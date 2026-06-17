Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Ex-adjunto de ministra da Justiça acusado de quase 8 mil crimes contra crianças

17 jun, 2026 - 00:23 • Catarina Magalhães

Advogado recorria a plataformas digitais, como o Telegram, para ver e partilhar conteúdos de pedofilia de crianças entre os 4 e os 14 anos.

A+ / A-

O advogado e ex-adjunto da ministra da Justiça, Paulo Abreu dos Santos, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de 7.986 crimes sexuais contra crianças, avançou a CNN Portugal.

Entre os crimes, Santos é acusado de 7.095 crimes por posse e partilha de imagens de vídeos de abusos de menores, 889 crimes por imagens que captou de um menino de dez anos que conheceu num espaço religioso e ainda dois abusos sexuais contra a mesma criança.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o documento oficial do MP, o advogado recorria, desde 2021, a plataformas digitais, como o Telegram, para ver e partilhar conteúdos de pedofilia de crianças entre os 4 e os 14 anos.

Confessou, foi suspenso e está em prisão preventiva: o que se sabe sobre o caso do ex-adjunto da ministra da Justiça?

Justiça

Confessou, foi suspenso e está em prisão preventiva: o que se sabe sobre o caso do ex-adjunto da ministra da Justiça?

Paulo Abreu dos Santos está em prisão preventiva e(...)

Depois de confessar os crimes, Paulo Abreu dos Santos está em prisão preventiva desde dezembro do ano, sendo que a investigação arrancou nos Estados Unidos da América (EUA).

Uma investigação internacional, com a participação do National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), Homeland Security e FBI, denunciou a origem de acessos suspeitos através do endereço IP de um computador no gabinete do Ministério da Justiça.

As autoridades norte-americanas começaram a suspeitarar deste caso quando detetaram a pesquisa de conteúdos sobre "kids boys only" ou "videos de chicos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas