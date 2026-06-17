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- 17 jun, 2026
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Crime
Ex-adjunto de ministra da Justiça acusado de quase 8 mil crimes contra crianças
17 jun, 2026 - 00:23 • Catarina Magalhães
Advogado recorria a plataformas digitais, como o Telegram, para ver e partilhar conteúdos de pedofilia de crianças entre os 4 e os 14 anos.
O advogado e ex-adjunto da ministra da Justiça, Paulo Abreu dos Santos, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de 7.986 crimes sexuais contra crianças, avançou a CNN Portugal.
Entre os crimes, Santos é acusado de 7.095 crimes por posse e partilha de imagens de vídeos de abusos de menores, 889 crimes por imagens que captou de um menino de dez anos que conheceu num espaço religioso e ainda dois abusos sexuais contra a mesma criança.
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Segundo o documento oficial do MP, o advogado recorria, desde 2021, a plataformas digitais, como o Telegram, para ver e partilhar conteúdos de pedofilia de crianças entre os 4 e os 14 anos.
Justiça
Confessou, foi suspenso e está em prisão preventiva: o que se sabe sobre o caso do ex-adjunto da ministra da Justiça?
Paulo Abreu dos Santos está em prisão preventiva e(...)
Depois de confessar os crimes, Paulo Abreu dos Santos está em prisão preventiva desde dezembro do ano, sendo que a investigação arrancou nos Estados Unidos da América (EUA).
Uma investigação internacional, com a participação do National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), Homeland Security e FBI, denunciou a origem de acessos suspeitos através do endereço IP de um computador no gabinete do Ministério da Justiça.
As autoridades norte-americanas começaram a suspeitarar deste caso quando detetaram a pesquisa de conteúdos sobre "kids boys only" ou "videos de chicos".
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