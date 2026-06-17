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Infraestruturas de Portugal não é arma de arremesso político, avisa Pinto Luz

17 jun, 2026 - 13:04 • João Cunha

Miguel Pinto Luz saiu em defesa da empresa, que tem sido criticada pela oposição pelos atrasos na manutenção das estradas danificadas pelas intempéries do início do ano.

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A IP não é arma de arremesso político." Declarações do ministro das Infraestruturas que esteve esta quarta-feira na cerimónia que assinalou os 11 anos da Infraestruturas de Portugal e onde defendeu que a empresa tem toda a confiança do Governo.

A empresa, responsável pela gestão e administração das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal, tem sido alvo recorrente das críticas da oposição, por atrasos no Plano Ferroviário Nacional e na Linha de Alta Velocidade, bem como na manutenção das estradas, especialmente após as intempéries do início do ano.

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Miguel Pinto Luz foi garantir às centenas de funcionários presentes na cerimónia na sede da empresa, que decorreu ao ar livre e com vista privilegiada para Lisboa, que a empresa tem toda a confiança do governo.

“A intenção deste Governo é perenidade, continuidade desta grande casa”, garantiu Miguel Pinto Luz, que sublinhou depois que considera a IP a empresa com maior e melhor conhecimento técnico do país, em matéria de ferrovia e rodovia.

E deixou uma outra certeza: “A IP não é arma de arremesso político. Não é para olharmos para o passado e dizer que os do passado fizeram mal, que os do presente é que fazem bem, que no futuro vamos fazer diferente… nós estamos cá para entregar aos portugueses um país mais e mais bem infraestruturado”.

Miguel Pinto Luz prometeu ainda defender, em qualquer circunstância, a empresa. “Eu estarei cá para levar com as críticas, para defender esta casa intransigentemente, seja no Parlamento, seja no espaço público, seja onde for.”

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