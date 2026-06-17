- Noticiário das 14h
- 17 jun, 2026
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IP
Infraestruturas de Portugal não é arma de arremesso político, avisa Pinto Luz
17 jun, 2026 - 13:04 • João Cunha
Miguel Pinto Luz saiu em defesa da empresa, que tem sido criticada pela oposição pelos atrasos na manutenção das estradas danificadas pelas intempéries do início do ano.
“A IP não é arma de arremesso político." Declarações do ministro das Infraestruturas que esteve esta quarta-feira na cerimónia que assinalou os 11 anos da Infraestruturas de Portugal e onde defendeu que a empresa tem toda a confiança do Governo.
A empresa, responsável pela gestão e administração das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal, tem sido alvo recorrente das críticas da oposição, por atrasos no Plano Ferroviário Nacional e na Linha de Alta Velocidade, bem como na manutenção das estradas, especialmente após as intempéries do início do ano.
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Miguel Pinto Luz foi garantir às centenas de funcionários presentes na cerimónia na sede da empresa, que decorreu ao ar livre e com vista privilegiada para Lisboa, que a empresa tem toda a confiança do governo.
“A intenção deste Governo é perenidade, continuidade desta grande casa”, garantiu Miguel Pinto Luz, que sublinhou depois que considera a IP a empresa com maior e melhor conhecimento técnico do país, em matéria de ferrovia e rodovia.
E deixou uma outra certeza: “A IP não é arma de arremesso político. Não é para olharmos para o passado e dizer que os do passado fizeram mal, que os do presente é que fazem bem, que no futuro vamos fazer diferente… nós estamos cá para entregar aos portugueses um país mais e mais bem infraestruturado”.
Miguel Pinto Luz prometeu ainda defender, em qualquer circunstância, a empresa. “Eu estarei cá para levar com as críticas, para defender esta casa intransigentemente, seja no Parlamento, seja no espaço público, seja onde for.”
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