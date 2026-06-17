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Exames nacionais
Já há correção do exame de Geometria Descritiva A. Veja aqui
17 jun, 2026 - 16:23 • Ana Kotowicz
A primeira fase dos exames nacionais já começou. Esta quarta-feira, foi dia de prova de Geometria Descritiva do 11.º ano. Consulte aqui os enunciados dos exames e os critérios de correção.
Geometria Descritiva (708)
Este ano estão inscritos 166.339 alunos para fazer os exames nacionais durante a 1.ª fase, segundo dados estatísticos do Júri Nacional de Exames.
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A primeira fase dos exames nacionais decorre até 26 de junho e as notas serão conhecidas a 14 de julho. A segunda fase começa a 16 de julho e termina a 22.
- Noticiário das 16h
- 17 jun, 2026
-
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