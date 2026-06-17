- Noticiário das 13h
- 17 jun, 2026
-
Tempestades
Mau tempo. "Há municípios que vão ter que assumir responsabilidade" por atrasos nas indemnizações
17 jun, 2026 - 11:46 • Filipa Ribeiro
O ministro da Economia e Coesão Territorial acredita que a maioria dos processo de indemnização por causa do mau tempo vão ser executados até 30 de junho, mas reconhece que há casos que podem falhar. Manuel Castro Almeida compromete-se a encontrar soluções, mas aponta que os municípios que receberam poucas candidaturas que ainda não avaliaram nenhum processo podem vir a ter que assumir responsabilidades.
O ministro da Economia e Coesão Territorial acredita que vai ser "largamente cumprido" o compromisso assumido de executar as indemnizações do mau tempo até o prazo estabelecido - 30 de junho, mas admite que podem ocorrer exceções.
Manuel Castro Almeida garante que o Governo se vai concentrar nas autarquias em que não for possível concluir o processo e promete "tentar reforçar meios de apoio" para ajudar a acelerar. Na audição no parlamento, esta quarta feira, na comissão para a Reforma do Estado e Poder Local, o ministro da Economia deu nota de que há municípios atrasado. "Depois de ter a esmagadora maioria dos casos resolvidos, vamos procurar a forma de ajudar os municípios mais atrasados a recuperar", promete.
O governante acrescentou, no entanto, que "há municípios que tendo poucos casos para analisar ainda não avaliaram nenhum" e indica que o Governo "pode ter que afixar uma regra para esses casos" admitindo que "se calhar os municípios vai ter que assumir responsabilidade nessa matéria".
Governo quer criar código autárquico
Na audição, esta quarta feira, o ministro da Economia adiantou que o secretário de Estado da Administração Local e de Ordenamento do Território tem já a seu cargo a criação de um código autárquico. Manuel Castro Almeida explica que o objetivo é resolver as dificuldades relacionadas com a diversificação legislativa. O Governo quer concentrar a legislação e "aproveitar para atualizar e harmonizar" a mesma.No parlamento, o ministro elogiou ainda a atual lei local ao mesmo tempo que defendeu a necessidade de revisão da lei de financiamento do poder local.
De acordo com Manuel Castro Almeida "se há municípios que sem dificuldade em executar uma obra de 10 ou 20 milhões de euros, há outros que não conseguem pagar o projeto". O governante fala de uma realidade mais difícil no interior do país. "Temos que ir em socorro dos municípios mais pequenos", sublinhou.
- Noticiário das 13h
- 17 jun, 2026
-
- Governo vai alargar prazo para apoios à reconstrução de habitações
- Diocese de Setúbal destina 50 mil euros da renúncia Quaresmal para vítimas do mau tempo
- Mau tempo. Várias famílias da região Oeste continuam sem casa quatro meses depois
- Mau tempo. Solidariedade comunitária pós-Kristin foi verdadeiro motor de resiliência
- Mau tempo. Cáritas Macau envia 20 mil euros para ajudar Portugal e Espanha
- Mau tempo. Seguro critica "improvisação" do Governo e "exige que se acelerem apoios"
- Governo vai alargar prazo para apoios à reconstrução de habitações
- Diocese de Setúbal destina 50 mil euros da renúncia Quaresmal para vítimas do mau tempo
- Mau tempo. Várias famílias da região Oeste continuam sem casa quatro meses depois
- Mau tempo. Solidariedade comunitária pós-Kristin foi verdadeiro motor de resiliência
- Mau tempo. Cáritas Macau envia 20 mil euros para ajudar Portugal e Espanha
- Mau tempo. Seguro critica "improvisação" do Governo e "exige que se acelerem apoios"