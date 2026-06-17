Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médicos podem receber até mais 85,5% do salário base por horas extra nas urgências

17 jun, 2026 - 11:36 • Olímpia Mairos , com Lusa

Novo regime aplica-se ao trabalho realizado acima dos limites legais anuais, prevê majorações adicionais de 20% ao fim de semana e produz efeitos retroativos a maio.

A+ / A-

Os médicos que realizem trabalho extraordinário nas urgências para além do limite anual legal poderão receber um acréscimo remuneratório entre 45% e 85,5% do respetivo salário base, de acordo com o decreto-lei publicado esta quarta-feira em Diário da República, abrangendo igualmente os profissionais integrados no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O diploma estabelece que os encargos resultantes deste regime excecional deverão ser compensados através da redução da despesa com médicos prestadores de serviços, determinando que cada unidade de saúde assegure uma compensação correspondente a 120% do montante pago em horas extraordinárias.

O novo modelo aplica-se às horas realizadas acima do limite anual legal — 250 horas para médicos em regime de dedicação plena e 150 horas para os restantes profissionais — sendo o cálculo efetuado por blocos de 48 horas adicionais.

O regime prevê dez escalões de incentivo progressivo, com remunerações que variam entre 45% e 85,5% do salário base, à medida que aumenta o número de horas extraordinárias prestadas.

Está ainda prevista uma majoração adicional de 20% para os médicos que, num período de referência de oito semanas, tenham cumprido pelo menos 48 horas de trabalho aos sábados ou domingos e aceitem realizar um novo bloco de 48 horas para além do horário normal.

As medidas agora publicadas produzem efeitos retroativos a maio deste ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas