Nove anos de Pedrógão. "A ferida nunca será curada"

A presidente da Associação de Vítimas de Pedrógão Grande, Dina Duarte, conta à Renascença que na região há conhecimento do "fator de risco" que são as árvores caídas além do Verão quente que se antevê. Dina Duarte diz, contudo, que há trabalho a ser feito pelas autarquias e que está garantido para já "um nível de segurança" junto às aldeias . "Obviamente que sabemos que as condições não são fáceis, mas tem que se lutar para que haja memória", sublinha.

Nove anos depois da tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande, a população "ainda faz o luto", mas este verão tem a preocupação renovada uma vez que parte do território continua com árvores caídas e terrenos por limpar, depois da passagem da tempestade Kristin.

A representante das vítimas dos incêndios reforça "há um conjunto de floresta que continua a não ser gerida" e que esse é o maior fator de preocupação", mas considera ser "óbvio" que não houve tempo, desde janeiro, para fazer a limpeza em toda a floresta. Dina Duarte apela por isso à população que em conjunto com as autarquias cooperem para manter "as aldeias limpas com uma faixa de segurança até à floresta".

Dina Duarte recorda ainda que é necessário manter comportamentos adequados como evitar circular na estrada e junto a espaços florestais nos dias de maior risco."2017 tem essa Memória. As estradas não são para circular com incêndios", recorda.

Quase uma década depois da tragédia, Dina Duarte realça que as famílias ainda fazem o luto dos familiares e que a "ferida nunca será completamente curada". Ainda assim, a Associação de Vítimas sente que a região não tem sido esquecida depois das visitas que têm recebido de membros do Governo e do Presidente da República. "Nós também fazemos por não ser esquecidos", defendeu.