Onda de calor. Vêm aí temperaturas acima dos 40 graus e noites tropicais

Já a partir do próximo domingo vai começar uma nova vaga de calor que afetará todos os distritos de Portugal Continental com "séria probabilidade de incêndios", disse à Renascença o climatologista Carlos da Câmara.

"Vem aí uma depressão que se forma a sudeste da Península Ibérica e que vai fazer com que Portugal seja afetado com ventos muito quentes e secos a partir de domingo até sexta-feira", explicou o especialista.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estes dias "muito quentes" vão ultrapassar os 40ºC em algumas zonas do interior e também estão previstas noites tropicais a rondar os 25ºC.

Carlos da Câmara avisa ainda para o risco acrescido de incêndio, especialmente no Algarve.