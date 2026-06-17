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Meteorologia

Onda de calor. Vêm aí temperaturas acima dos 40 graus e noites tropicais

17 jun, 2026 - 01:32 • Alexandre Abrantes Neves , Catarina Magalhães

A culpa deste calor que arranca no domingo é de uma depressão que vai trazer tempo quente e seco.

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Já a partir do próximo domingo vai começar uma nova vaga de calor que afetará todos os distritos de Portugal Continental com "séria probabilidade de incêndios", disse à Renascença o climatologista Carlos da Câmara.

"Vem aí uma depressão que se forma a sudeste da Península Ibérica e que vai fazer com que Portugal seja afetado com ventos muito quentes e secos a partir de domingo até sexta-feira", explicou o especialista.

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Estes dias "muito quentes" vão ultrapassar os 40ºC em algumas zonas do interior e também estão previstas noites tropicais a rondar os 25ºC.

Carlos da Câmara avisa ainda para o risco acrescido de incêndio, especialmente no Algarve.

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Com as árvores ainda derrubadas nas florestas pelo comboio de tempestades, ventos muito secos e ar quente, "a probabilidade do país ter incêndios sérios aumenta imenso".

O calor traz a preocupação sobre o excesso de mortalidade e o especialista pede, por isso, que se cumpram as recomendações das autoridades de saúde.

"Devemos seguir os cuidados que ouvimos todos os anos: hidratar e evitar exposição solar", alertou.

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