Pedrógão Grande. Associação homenageia vítimas nove anos após incêndios

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), criada na sequência dos fogos de junho de 2017 que provocaram dezenas de mortos e centenas de feridos, presta esta quarta-feira homenagem às vítimas.

No dia em que passam nove anos sobre a tragédia, a AVIPG abre a sua sede, na antiga escola primária da Figueira, freguesia da Graça (Pedrógão Grande), no distrito de Leiria, às 16h00.

Pelas 17h45, decorre uma homenagem no Memorial às Vítimas dos Incêndios, seguindo-se uma missa, na Igreja Paroquial de Vila Facaia, também no concelho de Pedrógão Grande.

No domingo, a AVIPG promove mais uma "Caminhada Renascer", com saída às 9h30 da sede.

Em outubro do mesmo ano, incêndios na região Centro provocaram 49 mortos e cerca de 70 feridos, registando-se ainda a destruição, total ou parcial, de cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.

O memorial abriu em 15 de junho de 2023, junto à Estrada Nacional 236-1 (que liga Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pera), na zona de Pobrais, Pedrógão Grande, com o nome das 115 vítimas mortais dos fogos naquele ano.

Nesta estrada, foi encontrada a maioria das vítimas mortais dos incêndios de junho de 2017.