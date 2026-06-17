Quatro mortes por alegada subnutrição na origem da detenções e encerramento de lares ilegais em Lousada

Quatro mortes por alegada subnutrição estão no centro de uma investigação que levou a GNR a deter sete pessoas e a retirar 11 idosos de nove lares ilegais em Lousada.

As autoridades suspeitam que as vítimas, todas idosas, possam ter morrido em consequência de desnutrição, estando em causa alegados crimes de homicídio qualificado.

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A ação, conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, culminou no encerramento de nove residências que funcionavam sem qualquer licenciamento para acolhimento de idosos. Foram detidas seis mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos, que serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel.

Segundo a GNR, os espaços inspecionados acolhiam 11 idosos, nove mulheres e dois homens, com idades entre os 78 e os 95 anos. As autoridades concluíram que as habitações não reuniam condições mínimas de salubridade e higiene, nem dispunham do número adequado de cuidadores para assegurar a segurança e o bem-estar dos utentes. Todos os idosos foram retirados e encaminhados para respostas identificadas pela Segurança Social.

A investigação ganhou maior gravidade devido às suspeitas de que quatro idosas terão morrido em consequência de desnutrição. De acordo com informações avançadas pelo Correio da Manhã, os inquéritos em curso abrangem alegados crimes de homicídio qualificado, estando as mortes sob investigação das autoridades judiciais.

As suspeitas não são novas. O grupo agora detido já tinha sido alvo de buscas em 2024, no âmbito de investigações relacionadas com maus-tratos a idosos. Há ainda indícios de que alguns utentes eram mantidos trancados nos quartos das residências, estando também a ser investigados eventuais crimes de sequestro.

A operação mobilizou militares de vários postos territoriais e núcleos de investigação criminal da GNR, contando ainda com a colaboração da Segurança Social do Porto, da Delegação de Saúde do Tâmega e Sousa, do Tribunal Judicial da Comarca de Porto Este e do Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel.

O caso está agora sob investigação judicial, procurando as autoridades determinar a eventual responsabilidade dos detidos nos alegados maus-tratos, nas situações de subnutrição e nas quatro mortes que estão a ser investigadas.