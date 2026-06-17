Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sentença de Pedro Frazão por difamação lida a 9 de julho

17 jun, 2026 - 12:21 • Lusa

Deputado do Chega lançou a suspeita de que José Manuel Pureza poderia ter praticado um "crime contra a liberdade e autodeterminação sexual" de "uma jovem militante/simpatizante" do BE.

A+ / A-

O Tribunal Criminal de Lisboa agendou esta quarta-feira para 9 de julho a sentença do caso em que o deputado do Chega Pedro Frazão está acusado de ter difamado, em 2021, o atual coordenador do BE, José Manuel Pureza.

Em causa está uma publicação de Pedro Frazão na rede social Twitter (atual X) em que, segundo a acusação do Ministério Público, o deputado do Chega lançou a suspeita de que José Manuel Pureza, à data vice-presidente da Assembleia da República, poderia ter praticado um "crime contra a liberdade e autodeterminação sexual" de "uma jovem militante/simpatizante" do BE.

Nas alegações finais do julgamento, o Ministério Público defendeu que a acusação ficou provada em tribunal, sustentando que "não se mostra credível" a versão de Pedro Frazão de que pretendeu não insinuar, através de um trocadilho com o apelido de José Manuel Pureza, que este tinha sido o autor de uma agressão sexual denunciada na rede social por uma "jovem simpatizante/militante do BE", mas sim referir-se à "pureza como virtude humana".

Ainda assim, a procuradora não pediu explicitamente a condenação do deputado do Chega, apelando apenas ao tribunal que dê os factos e a prática do crime de difamação agravada com publicidade como demonstrados e assim faça "acostumada justiça".

A posição foi subscrita pela mandatária de José Manuel Pureza, que, além da condenação pelo crime de difamação agravada com publicidade, pediu que o deputado do Chega seja obrigado a indemnizar o atual coordenador do BE pelos danos sofridos.

"Há "prints" da publicação [de 2021] e, ao dia de hoje, continuam a circular e a manchar a honra de José Manuel Pureza", salientou Carmo Afonso, que insistiu que este teve de ser medicado para lidar com o sucedido.

Já o advogado de Pedro Frazão pediu a absolvição do deputado do Chega e sustentou que considerar que a publicação deste identificou José Manuel Pureza como o autor da agressão sexual "é extrapolar".

"Trata-se apenas de perseguição política [do BE ao Chega]", alegou José Gaspar Schwalbach, que pôs ainda em causa que o atual coordenador bloquista tenha sido medicado para lidar com o que aconteceu.

No final, Pedro Frazão reiterou que não teve "intenção de difamar ninguém".

A sentença será lida às 13h30 de 09 de julho no Tribunal Local Criminal de Lisboa, tendo o deputado do Chega sido dispensado de comparecer.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas