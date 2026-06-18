Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Açores: homem de 64 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor de 10 anos

18 jun, 2026 - 10:45 • Olímpia Mairos

Suspeito terá aproveitado momento a sós com a vítima num estabelecimento comercial. Investigação começou após denúncia da mãe.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 64 anos nos Açores, fortemente indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de crianças, tendo como vítima uma menor de 10 anos. A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o comunicado da PJ, a investigação teve início no mês de abril, após uma denúncia apresentada pela mãe da criança. “A pronta comunicação dos factos foi fundamental para o desenvolvimento célere das diligências e para a recolha de elementos probatórios”, refere a nota.

Os factos terão ocorrido numa ilha do Grupo Central do arquipélago dos Açores, no interior de um estabelecimento comercial. Segundo a investigação, o suspeito terá aproveitado um momento em que se encontrava sozinho com a menor para praticar atos de natureza sexual.

“As diligências realizadas permitiram apurar um conjunto de indícios consistentes que apontam para a prática do crime”, acrescenta a PJ, sublinhando que foram seguidos todos os procedimentos para salvaguardar a vítima durante o processo.

O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, onde serão avaliadas e aplicadas as respetivas medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."