Açores: homem de 64 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor de 10 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 64 anos nos Açores, fortemente indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de crianças, tendo como vítima uma menor de 10 anos. A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

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De acordo com o comunicado da PJ, a investigação teve início no mês de abril, após uma denúncia apresentada pela mãe da criança. “A pronta comunicação dos factos foi fundamental para o desenvolvimento célere das diligências e para a recolha de elementos probatórios”, refere a nota.

Os factos terão ocorrido numa ilha do Grupo Central do arquipélago dos Açores, no interior de um estabelecimento comercial. Segundo a investigação, o suspeito terá aproveitado um momento em que se encontrava sozinho com a menor para praticar atos de natureza sexual.

“As diligências realizadas permitiram apurar um conjunto de indícios consistentes que apontam para a prática do crime”, acrescenta a PJ, sublinhando que foram seguidos todos os procedimentos para salvaguardar a vítima durante o processo.

O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, onde serão avaliadas e aplicadas as respetivas medidas de coação.