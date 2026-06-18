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Aljezur: GNR detém três suspeitos e apreende 56 fardos de haxixe em operação na costa algarvia

18 jun, 2026 - 12:52 • Olímpia Mairos

Ação decorreu na zona do Portinho do Forno e permitiu ainda apreender uma arma automática, cerca de 3 mil litros de combustível e duas viaturas.

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve esta sexta-feira três homens, com idades compreendidas entre os 28 e os 43 anos, por suspeitas do crime de tráfico de estupefacientes, na sequência de uma operação realizada na zona do Portinho do Forno, no concelho de Aljezur.

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Segundo a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), os militares detetaram durante uma ação de patrulhamento uma alegada operação de transbordo de droga junto à costa algarvia.

“Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detetaram uma operação de transbordo de produto estupefaciente na zona do Portinho do Forno”, refere a GNR em comunicado.

As autoridades apuraram que o produto estupefaciente estaria a ser transferido de uma embarcação de alta velocidade para viaturas em terra, enquanto combustível era transportado no sentido inverso.

“Foi possível apurar-se que se estaria a transferir o produto estupefaciente de uma embarcação de alta velocidade para viaturas de mercadorias, bem como combustível destas viaturas para esta embarcação”, acrescenta a Guarda.

Ao aperceber-se da presença das autoridades, a embarcação colocou-se em fuga, não tendo sido possível a sua interceção. Ainda assim, a operação culminou na detenção dos três suspeitos e na apreensão de 56 fardos de haxixe, 150 jerricãs de gasolina, correspondentes a cerca de 3.000 litros de combustível, uma arma de fogo automática, uma viatura ligeira de mercadorias de matrícula portuguesa, uma viatura ligeira de passageiros de matrícula espanhola e diverso material alegadamente utilizado na atividade de tráfico de droga, incluindo luvas e gorros.

A ação contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro. No local esteve também a Polícia Judiciária, que realizou a inspeção judiciária.

Os três detidos serão presentes esta sexta-feira no Tribunal Judicial de Faro, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A GNR sublinha que mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, direcionando a sua atuação para o combate ao tráfico de estupefacientes e às organizações criminosas que utilizam a via marítima para introduzir droga em território nacional.

“A Guarda Nacional Republicana mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, direcionando a sua atuação para o combate ao tráfico de estupefacientes e às organizações criminosas que utilizam a via marítima para introduzir droga em território nacional”, destaca a força de segurança.

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