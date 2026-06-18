Banhos proibidos na praia de Santo Amaro de Oeiras devido a poluição

A praia de Santo Amaro de Oeiras foi esta quinta-feira interditada, na sequência de um episódio de poluição na ribeira da Laje, provocado por uma rotura numa conduta da Tratolixo, informou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em comunicado, a APA refere que o alerta foi registado cerca das 13h00 e teve origem numa rotura numa conduta da empresa de tratamento de resíduos, que provocou uma descarga de lixiviados tratados a cerca de seis quilómetros da praia de Santo Amaro, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

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"As entidades competentes procederam à averiguação das causas e já se encontra estancada a rotura, bem como a aplicação de outras medidas de mitigação, em curso", indica a nota.

Contudo, explica a mesma fonte, "decorrente da avaliação de risco", as autoridades de saúde e do município de Oeiras decidiram interditar a praia, "até haver evidência da qualidade da água balnear".