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Detidos dois homens no Porto e Gondomar por dezenas de burlas informáticas

18 jun, 2026 - 13:24 • Olímpia Mairos

Foram apreendidos milhares de cartões SIM, equipamento tecnológico especializado e criptoativos avaliados em mais de 40 mil euros. Investigação aponta para a concretização de pelo menos 50 burlas informáticas.

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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve dois homens, de 23 e 27 anos, no Porto e em Gondomar, por fortes suspeitas da prática, em coautoria, de dezenas de crimes de burla informática e por meio informático.

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A investigação teve início após as autoridades detetarem a aquisição de equipamento informático de utilização legal, mas frequentemente associado à prática massiva de esquemas fraudulentos através do envio de mensagens enganosas.

Segundo a PJ, foi possível apurar que os suspeitos “se ocupavam e subsistiam da cedência a terceiros, a troco de quantias por si cobradas, dos conhecimentos e do vasto conjunto de equipamento informático e de cartões SIM”, permitindo a concretização de cerca de 50 burlas informáticas ou com recurso a meio informático.

No âmbito das diligências realizadas, os investigadores apreenderam milhares de envelopes, carteiras e suportes de cartões SIM, além de 17 equipamentos GSM/Modem SMS Gateway, com capacidades entre 32 e 64 slots, sete computadores, telemóveis e ainda criptoativos avaliados em mais de 40 mil euros.

De acordo com a Polícia Judiciária, o material apreendido era utilizado para potenciar a disseminação de mensagens fraudulentas em larga escala, uma prática frequentemente associada a esquemas de phishing e outras formas de burla digital.

Os dois detidos serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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