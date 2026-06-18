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DGS prepara nível de contingência para o calor. O que significa?

18 jun, 2026 - 23:59 • Anabela Góis , Diogo Camilo

Na próxima semana, as temperaturas podem ultrapassar os 40º C em algumas regiões. Para vários distritos do interior está previsto alerta amarelo e DGS já prepara a ativação do primeiro de quatro níveis de contingência, que implicará um "aumento da vigilância".

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Com as elevadas temperaturas previstas para os próximos dias, que podem chegar aos 40 ºC, a Direção-Geral da Saúde (DGS) prepara-se para ativar o nível 1 de contingência para o calor.

Para vários distritos do interior está previsto alerta amarelo, que implica mais informação e comunicação de risco para as populações mais vulneráveis, como idosos, crianças, grávidas e pessoas que trabalham no exterior.

Miguel Telo de Arriaga, Diretor dos Serviços de Prevenção de Doença e Promoção da Saúde da DGS, explica à Renascença que, no primeiro de quatro níveis de contingência, há um "aumento da vigilância".

"O que acontece é um aumento imediato das medidas de comunicação por parte destas mesmas entidades aos seus parceiros do nível local e depois também do nível regional e, se necessário, também uma ativação de mais recursos humanos e também de recursos físicos", refere.

As temperaturas já estão acima de 30 graus em várias zonas, mas na próxima semana podem ultrapassar os 40ºC em algumas regiões. Por isso, explica, os níveis de contingência poderão não ser iguais em todas as Unidades Locais de Saúde.

"A avaliação de risco é feita a um nível nacional, mas também a um nível local e regional, porque nós sabemos que as temperaturas vão ser distintas por todo o país, portanto, vamos ter aqui a oportunidade de ter, eventualmente, diferentes níveis de ativação em diferentes zonas do país, porque, em algumas zonas, o calor impactará mais do que noutras, em algumas zonas vamos ter temperaturas mais elevadas do que noutras", avança.

E porque a informação é importante para que nos possamos proteger há recomendações que não devem ser esquecidas, como a hidratação, a proteção solar e a proteção de bebés e população de risco, Miguel Arriaga avisa que crianças até os 6 meses de idade não devem estar expostas de forma alguma ao calor, ao sol, e devem ser protegidas destas elevadas temperaturas.

"Nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade em arrefecer as suas casas nesta altura do ano, e é exatamente por isso que deixamos estas recomendações, para que estas pessoas possam procurar, de alguma forma, estar pelo menos duas a três horas por dia em ambientes frescos."

Face à situação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deixou já esta quinta-feira um alerta nas suas redes sociais: "As condições meteorológicas previstas para os próximos dias - com temperaturas elevadas e baixa humidade - contribuem para o agravamento do Perigo de Incêndio Rural (PIR)."

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