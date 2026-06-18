- Noticiário das 15h
- 18 jun, 2026
-
Duas mulheres encontradas mortas em casa na Trofa
18 jun, 2026 - 14:59 • Olímpia Mairos , com Lusa
Bombeiros foram chamados pela Polícia Judiciária para abrir a porta da habitação. Os corpos apresentavam sinais de decomposição em estado avançado e o caso está a ser investigado pelas autoridades.
Os corpos de duas mulheres foram encontrados esta quinta-feira numa habitação na Trofa, no distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo aquela fonte, os operacionais foram chamados ao local "pela Polícia Judiciária para abrir a porta de uma habitação", por volta das 10h30.
A mesma fonte referiu que os dois cadáveres apresentavam "sinais de decomposição" em estado avançado.
De acordo com o jornal Notícias da Trofa, as vítimas serão mãe e filha, com 80 e 60 anos, respetivamente. A mulher mais velha encontrava-se acamada e estaria a cargo da filha.
O caso começou a ganhar contornos preocupantes depois de uma vizinha ter alertado as autoridades por já não ver as duas mulheres desde outubro do ano passado.
Segundo relatos de moradores da zona, citados pelo jornal, a residência mantinha-se encerrada há vários meses, com os portões sempre fechados. Alguns vizinhos referiram ainda que a GNR chegou a deslocar-se anteriormente ao local, mas não conseguiu entrar na habitação por esta se encontrar trancada.
Face à persistência das suspeitas sobre o desaparecimento das duas mulheres, a Polícia Judiciária deslocou-se esta quinta-feira à residência acompanhada pelos Bombeiros Voluntários da Trofa. Após a entrada no imóvel, foram encontrados os corpos das duas residentes.
A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária, que realiza perícias no local com o apoio do Gabinete Médico-Legal. Os exames deverão ajudar a esclarecer as circunstâncias das mortes e a determinar há quanto tempo ocorreram.
[notícia atualizada às 15h06 de 18 de junho de 2026, para acrescentar mais detalhes]
- Noticiário das 15h
- 18 jun, 2026
-