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Duas mulheres encontradas mortas em casa na Trofa
18 jun, 2026 - 14:59 • Lusa
Bombeiros foram chamados pela Polícia Judiciária para abrir a porta da habitação. Os corpos apresentavam sinais de decomposição em estado avançado e o caso está a ser investigado pelas autoridades.
Os corpos de duas mulheres foram encontrados esta quinta-feira numa habitação na Trofa, no distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.
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Segundo aquela fonte, os operacionais foram chamados ao local "pela Polícia Judiciária para abrir a porta de uma habitação", por volta das 10h30.
A mesma fonte referiu que os dois cadáveres apresentavam "sinais de decomposição" em estado avançado.
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