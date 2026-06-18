- Noticiário das 23h
- 18 jun, 2026
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Jogo Online
Estado arrecada 98 milhões com imposto do jogo online no primeiro trimestre do ano
18 jun, 2026 - 21:36 • Diogo Camilo
Nos primeiros três meses do ano, o jogo online gerou uma receita bruta de 323 milhões de euros. Receita fiscal cresceu 13,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
A receita fiscal do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) cresceu quase 15% nos primeiros três meses do ano e contribuiu com 98,1 milhões de euros para o Estado.
Segundo o relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), o jogo online gerou uma receita bruta de 323,7 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, que é um crescimento de 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
O mercado cresceu a ritmos muito superiores nos anos seguintes à sua criação, mas o crescimento é o segundo mais baixo num primeiro trimestre nos últimos 8 anos e o segundo trimestre consecutivo em que as receitas recuam face ao período imediatamente anterior, segundo a APAJO.
Durante os primeiros três meses do ano, o número de contas ativas subiu 8,6% em termos homólogos e 8,3% face ao quarto trimestre de 2025. No mesmo período, os registos cresceram 10% face ao primeiro trimestre do ano passado.
Neste primeiro trimestre do ano, o SRIJ emitiu 106 notificações para encerramento, procedeu e à notificação aos prestadores intermediários de serviços em rede Fig.15 - Operadores de Jogo Online Ilegais No 1º trimestre de 2026 para o bloqueio de 183 operadores ilegais e fez 14 participações ao Ministério Público para a instauração de processo-crime.
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