Governo não exclui medidas drásticas para enfrentar onda de calor

A Administração Interna não exclui medidas drásticas para enfrentar onda de calor - e pede comportamentos responsáveis.

A próxima semana será de calor intenso, segundo as previsões da meteorologia, o que fará aumentar o perigo de incêndio florestal. Face a essa possibilidade, o Governo deverá anunciar medidas para evitar ignições. Uma delas pode levar a que o São João, assinalado em vários municípios do país, possa vir a ser festejado sem balões nem fogo de artificio. Tudo vai depender da avaliação desse perigo de incêndio florestal.

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O ministro da Administração Interna apelou esta quinta-feira a que sejam evitados comportamentos de risco de incêndio devido às elevadas temperaturas previstas para os próximo dias, entre os quais o lançamento dos tradicionais balões de mecha acesa pelo São João e os fogos de artificio.

Em Carnaxide, na sede da Proteção Civil, onde participou numa sessão extraordinária do Centro Coordenador Operacional Nacional Luís Neves sublinhou que os próximos dias podem vir a ter condições climáticas "terríveis para este momento", com temperaturas entre 30 e 40 graus ou até superiores eventualmente no interior do país e no Alentejo, com humidade muito baixa e ventos entre os 30 e os 40 quilómetros por hora.

E assim sendo, o Governo espera apenas por "informação mais fina" sobre o PIR, o perigo de incêndio rural, para poder avançar com algumas medidas.

"Eu quero dizer que se a informação que viermos a ter relativamente a este PIR for grave, tomaremos decisões drásticas, do ponto de vista de um alerta e tomada de uma medida interministerial", adiantou o governante, que pediu desde já a autarcas e cidadãos para não utilizarem fogos de artificio e balões do São João.

"Vamos ter festividades para a semana do São João, em 23 concelhos onde é usual existirem estes balões de mecha acesa, mas o que nós dizemos aos cidadãos e aos autarcas é 'por favor não utilizem estes instrumentos'. Estão a pôr em causa a vida das pessoas e o património das pessoas”, sublinhou.

Deixou por isso um apelo aos cidadãos para evitarem “comportamentos de risco”, como “a utilização de maquinaria, de equipamento na área da agricultura” e alertou para “a questão das queimas e das queimadas”, que “não podem ocorrer”

O governante afirmou ainda que “há a possibilidade de virmos a ter trovoadas secas, sobretudo no norte e interior do país”, recordando que “dois dos maiores incêndios que ocorreram em 2025 tiveram esta origem”. Neste sentido, pediu “vigilância” a todos perante estas condições.

O ministro informou ainda que, só este ano, já foram detidas 122 pessoas por "atividades de incêndio, dois terços por conduta negligente", notando que, durante todo o ano passado foram detidas 155 pessoas.

Luís Neves referiu ainda que deu indicações ao CIPO, o Comando Integrado de Prevenção e Operações, que já desobstruiu 17 mil kms de estradas e acesso nas zonas afetadas pelos temporais do início do ano, para, caso as condições climatéricas se agravem, se dedicarem ao combate e não à prevenção.

O risco de incêndio deverá agravar-se nos próximos dias, devido a uma onda de calor extremo que poderá fazer disparar os termómetros em grande parte da Península Ibérica. A partir do fim de semana, as temperaturas poderão ultrapassar os 40 graus em várias regiões do país.

Em causa, uma massa de ar extremamente quente proveniente do Norte de África, que deverá instalar-se sobre Portugal, Espanha e França durante vários dias consecutivos.