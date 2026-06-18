Grupo neonazi planeou ataque à casa de Luís Montenegro

Elementos do Movimento Armilar Lusitano (MAL), um grupo neonazi, chegaram a planear um ataque contra a casa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de acordo com a acusação do Ministério Público (MP) conhecida esta quinta-feira. Depois de colocarem de parte um sequestro, o grupo terá discutido a possibilidade de invadir a casa de Montenegro em Lisboa ou de ser atirada uma granada para o interior da habitação do chefe do Governo, indica o jornal Expresso. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Sequestro é paro esquecer, mas uma granada de 37mm disparada por uma janela adentro não está fora do ementa”, foi referido numa troca de mensagens numa plataforma online.

A morada do primeiro-ministro foi obtida por um chefe da PSP que na altura trabalhava na Polícia Municipal. O suspeito – identificado como Bruno G. e apontado como o líder do grupo neonazi – está atualmente em prisão preventiva. “Consegui a morada de um certo atual primeiro-ministro, aquele conhecido pelo Monstro Negro”, chegou a dizer Bruno G. numa plataforma online, adianta o Correio da Manhã. O líder do Movimento Armilar Lusitano teve acesso a uma lista de agentes da PSP que faziam a segurança à casa de Luís Montenegro em Lisboa. De acordo com o despacho de acusação do DCIAP, citado pelo Expresso, um elemento do grupo neonazi escreveu que a “situação merecia uma conversação com direito a planificação” e que combinaram vigiar a residência. O MAL acabou por desistir dos planos, porque o primeiro-ministro, na altura, estava a viver num hotel.