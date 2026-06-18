Incêndios: 15 concelhos de seis distritos em perigo máximo

Quinze concelhos de seis distritos do continente apresentam esta quinta-feira perigo máximo de incêndio rural, prevendo-se um agravamento a partir de sexta-feira, com a Beira Interior, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, com risco muito elevado.

De acordo com a informação disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo máximo de incêndio estão hoje os concelhos da Sertã, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Sardoal, Mação (Santarém), Gavião (Portalegre), Santiago do Cacém (Setúbal), Serpa, Mértola, Castro Verde e Almodôvar (Beja), Alcoutim, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel (Faro).

O perigo de incêndio rural vai agravar-se significativamente a partir de sexta-feira, com metade ou mais de Portugal continental em perigo máximo e muito elevado.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA indicou na quarta-feira em comunicado que está prevista uma subida de temperatura a partir do fim de semana, com probabilidade de um período de tempo quente com valores da temperatura máxima da ordem dos 40 graus em algumas regiões do território do continente.

As temperaturas mínimas também irão registar valores da ordem dos 20 graus ou superior em vários locais.

"No entanto, importa salientar que existe ainda incerteza significativa relativamente à intensidade, à distribuição geográfica e à duração deste episódio de tempo quente", segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto, os "diferentes modelos e as suas várias simulações ainda apresentam diferenças relevantes, naturais a esta distância de previsão, sendo expectável que as previsões sejam ajustadas nos próximos dias".

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no interior durante a tarde com ocorrência de aguaceiros e trovoada, vento fraco a moderado, nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus (Leiria) e os 22 (Portalegre) e as máximas entre os 22 graus (Aveiro) e os 38 (Évora).