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Exames nacionais
Já há correção do exame de Biologia e Geologia. Veja aqui
18 jun, 2026 - 14:36 • Ana Kotowicz
A primeira fase dos exames nacionais já começou. Esta quarta-feira, foi dia de prova de Biologia e Geologia do 11.º ano. Consulte aqui o enunciado do exame e os critérios de correção.
Geometria Descritiva (708)
Este ano estão inscritos 166.339 alunos para fazer os exames nacionais durante a 1.ª fase, segundo dados estatísticos do Júri Nacional de Exames.
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A primeira fase dos exames nacionais decorre até 26 de junho e as notas serão conhecidas a 14 de julho. A segunda fase começa a 16 de julho e termina a 22.
- Noticiário das 15h
- 18 jun, 2026
-
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