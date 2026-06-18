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Madrasta detida por suspeitas da morte de menina de 8 anos em Valpaços

18 jun, 2026 - 10:15 • Olímpia Mairos , com Lusa

Criança foi encontrada sem vida após ter sido dado o alerta para o seu desaparecimento. Investigação aponta para possível asfixia.

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A madrasta da menina de oito anos encontrada morta no concelho de Valpaços foi detida na madrugada desta quinta-feira, sendo apontada como a principal suspeita da morte da criança. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

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A criança, residente na aldeia de Celeirós, na freguesia de Friões, tinha sido dada como desaparecida pelo pai, que se deslocou ao posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) para comunicar o desaparecimento.

Segundo fonte oficial da GNR, mal tiveram conhecimento do desaparecimento da menor, as autoridades iniciaram diligências para a localizar e solicitaram o apoio da Polícia Judiciária.

As buscas decorreram ao longo de quarta-feira, envolvendo elementos da GNR e da PJ. A criança viria a ser encontrada já sem vida, num desfecho trágico que abalou a comunidade local.

De acordo com informações avançadas pelo Correio da Manhã, a menina terá sido vítima de asfixia, sendo a madrasta considerada a principal suspeita da sua morte. As autoridades não confirmaram, para já, as circunstâncias concretas do crime, mantendo em curso várias diligências de investigação.

Fonte da GNR de Vila Real confirmou que o alerta para o desaparecimento foi dado pelo pai da criança e que, de imediato, foram desencadeadas operações de busca e localização. A mesma fonte acrescentou que a PJ de Vila Real foi prontamente contactada para acompanhar o caso.

Por sua vez, fonte da Polícia Judiciária adiantou que a investigação continua em curso para apurar todas as circunstâncias da morte da criança.

[notícia atualizada às 12h28 de 18 de junho de 2026, para dar nota da detenção da madrasta da criança]

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