Marcelo, Dino D'Santiago e Ricardo Araújo Pereira. Quem está na lista de alvos dos neonazis do MAL?

Os nove elementos do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano (MAL) que estão acusados de vários crimes e planearam um ataque à casa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinham uma lista de personalidades sobre as quais “catalogaram e/ou recolheram informações”.

Entre os nomes da lista estão o ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o antigo primeiro-ministro, António Costa, mas também figuras públicas como Ricardo Araújo Pereira, Nuno Markl, Mamadou Ba, Miguel Sousa Tavares, Dino D'Santiago, e organizações como a SOS Racismo, o Alto Comissariado para a Migração ou o Movimento Vida Justa.

A acusação do Ministério Público surge a dois dias de quatro suspeitos do MAL poderem ser libertados por excesso de prisão preventiva.

São acusados de liderar um grupo terrorista e de recrutamento de membros para a organização neonazi. Outras cinco pessoas também são suspeitas de envolvimento nas atividades do MAL.

Segundo a CNN Portugal, estes são os nomes e entidades identificadas nos documentos referidos pelo Ministério Público:

Personalidades:

Marcelo Rebelo de Sousa

António Costa

Luís Montenegro

Cavaco Silva

Marques Mendes

Francisco Pinto Balsemão

Carlos Moedas

Rui Tavares

Carlos Abreu Amorim

Ricardo Sá Fernandes

Filipe Froes

Helena Ferro Gouveia

Mariana Carneiro

Pedro Loureiro dos Santos Rita

Rui Jorge da Silva Duarte

José Hermínio Rainha

Ricardo Malcata Alves

Ricardo Vieira de Campos D'Abreu Noronha

João Duarte Neves Sobral

Amanda Lima

Marina Cabloco

Albano Lemos Pires

Bebiana Cunha

Clara Silva (Clara Não)

Mariana Mortágua

Joana Mortágua

André Carrilho

João Paulo Cotrim

Cristina Sampaio

João Fazenda

Nuno Markl

Teresa Pinto e Silva

Marina Caboclo

Mamadou Ba

lqbal Hossain

Rana Raslim Uddin

Lúcia Vicente

Ana Rita Almeida

Diogo Faro

Mariana Jones

Tiago M

Ana Silva

Cláudio Lotra

Mónica Silva

Ângelo Sampaio

João Costa

Rute Teixeira

Carla Lousada

Tânia Graça

Alexandra Santos

Armindo Jacinto

Alberto Torres

Carlos Oliveira

Pedro Silva

Márcia Lima Soares

Sandra Ribeiro

Clara Capitão

Daniela Bento

Joana Rita Sousa

Fábio Casaleiro

Fabian Figueiredo

Maria Vlachou

António Vale

Ana Paula Pedrosa

Ana Ferreira

Paulo Baldaia

Ricardo Araújo Pereira

José Miguel Prata Roque

Raquel Varela

Adriana Cardoso

Ricardo Costa

Miguel Sousa Tavares

Maria Castello Branco

Ana Gomes

Carlos Fernando de Almeida Martins

Marco Paulo

Ana Catarina Mendes

Daniel Oliveira

Miguel Arcanjo

Miguel Clara Vasconcelos

Ainhoa Vidal

Maria João Ferreira

Luís Andrade

Lily de France Júlia Paola le Conte da Nóbrega

Alexandra Correia

Augusto Neves Júnior

João Tomaz

Luís Manuel Andrade Moreira

Renísia Cristina Garcia Filice

Sofia Lobo

Sara Eloy

Pedro Cisneiros Lourenço

Domicília Maria Correia da Costa

Sara Martins

Tiago Queimada e Silva

Simone Silveira Amorim

Rosa Paula Rocha Pinto

Raul Jorge Coelho Arromba Silva Rasga

Sandra Manuela Lemos Machado

Jaime Araújo

Ricardo Alves

Patrícia Carla Serrano Gonçalves

Pedro Barão

Tiago Sousa

Cláudia Henriques

Ricardo Pato

Sónia Araújo Psicóloga

Zélia Figueiredo

Diogo Fonseca

Anizabela Amaral

Mónica Freitas

Valter Ferreira

Gonçalo Marinho

Clara Cardoso Pereira

Hélder Duarte

Amílcar Furtado

Pedro Góis

Joacine Katar Moreira

Dino D'Santiago

Marta Lourenço

Lorena Tabares Salamanca

Susana Ferreira

Cláudia Semedo

Mynda Guevara

Gonçalo Ribeiro Teles

Maria Escaja

Ascenso Simões

Stefani Costa

lsabel Moreira

Eurico Brilhante Dias

Miguel Costa Matos

Edite Estrela

Pedro Delgado Alves

Porfírio Silva

Susana Amador

Alexandre Quintanilha

Alexandra Leitão

Maria Begonha

Carla Sousa

Miguel Rodrigues

Eunice Pratas

Eduardo Alves

Francisco Dinis

Tiago Soares Monteiro

Joana Sá Pereira

Pedro Anastácio

Lúcia Araújo Silva

Anabela Real

Paulo Araújo Correia

Rosa Venâncio

Marta Freitas

Francisco Oliveira

Rosário Gamboa

Patrícia Faro

Catarina Lobo

Pompeu Martins

Palmira Maciel

Ana lsabel Santos

Maria João Castro

Alexandra Lucas Coelho

Ana Jara

André Carmo

Ana Rajado

António Louçã

António Filipe

Carlos Rabaçal

Fernando Rosas

Francisco Fanhais

Joaquim Santos

João Ramos de Almeida

José Manuel Pureza Manuel Loff

Lindo António Pratas Cambão

Osvaldo da Fonseca Grilo

Henrique Raposo

Presidente da AIMA









Organizações:

Chefias do PAN, LIVRE e PCTP/MRPP

Alto Comissariado para a Migração

Observatório contra o Racismo e Xenofobia

Grupo ANTIFA

SOS Racismo

Esquerda.net

Bloco de Esquerda

RDA69 - Recreativa dos Anjos

Mesquita Martim Moniz Jam-e-Masjid

G.A.r.A.

Ritmos de Resistência

Partido Comunista Português

Númena

Agora Europa

Movimento Vida Justa

Associação 25 de Abril

Casa do Brasil

ILGA

Academia Cidadã

Acção Cooperativista

AfroFemKoop

Afrolink

Afrolis Associação Cultural

Alvorada da floresta

Associação 25 de Abril de Genebra

Associação Cavaleiros de São Brás

Associação Precários I nflexíveis

Associação Hiparthop

Associação Kosmicare

Associação Mulheres na Arquitectura

Associação Passa Sabi

Associação Raízes do Bairro de Santa Marta

Associação Sendas e Pontes - Associação lntercultural e para

lnclusão das Comunidades Ciganas

BANTUMEN

Baque do Tejo

Bruxelles Panthêres

BUALA

Canto do Curió

Casa do Brasil de Lisboa

Chão - Oficina de Etnografia Urbana

CIDAC - Centro de lntervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral

CIVITAS Braga - Associação para a Defesa e Promoção dos

Direitos dos Cidadãos

Climáximo

Colectivo Consciência Negra

Colectivo FACA

Colectivo Gaio

Colectivo Afreketê

Colectivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira de Lisboa

Colectivo Nu Sta Djunto

Colectivo Reconvexo

Comité de Solidariedade com Palestina

Coro da Achada

Decolonizing Sexualities Network

DiEM25

Djass-Associação de Afrodescendentes

Estúdio Manifesto

Fado Bicha

FEMAFRO - Associação de Mulheres Negras. Africanas

Afrodescendentes em Portugal

Feministas HlsTÉRlcAs

Festival Feminista de Lisboa

ForçAfricana

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEPEAR-UFRJ)

Grupo EducAR - Educação Antirracista

GTO LX

Habita!

Habitação Hoje

Humans Before Borders

lniciativa Cigana

INMUNE - lnstituto da Mulher Negra em Portugal

Jornal BuEtnico

Kale Amenge

Letras Nómadas

Levantados do Chão

Leve-Leve Colectivo

Livraria das lnsurgentes

Lumbardhi Foundation

Mulheres Negras Escurecidas

NAC - Núcleo Antirracista de Coimbra

Nega Filmes & Produções

Núcleo Antifascista de Barcelos

Núcleo Antifascista de São Miguel - Açores -

Núcleo Antifascista do Porto

Núcleo de Estudos e Estudantes Africanos FLUL

O Lado Negro da Força

OVO PT I Observatório Violência Obstétrica em Portugal

União de Resistentes Antifascistas Portugueses