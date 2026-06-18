- Noticiário das 15h
- 18 jun, 2026
-
Exames nacionais
Ministério abre inquérito depois da polémica no exame de Português
18 jun, 2026 - 14:28 • Cristina Nascimento
Em causa está uma imagem utilizada no exame nacional do 12º ano. Exercício da prova é semelhante a um que consta de um manual de apoio. Ministério corrige ainda informação inicial de que a elaboração do enunciado do exame "foi anterior à publicação do manual de preparação para os exames de 2026 da Leya".
Depois da polémica, vai ser aberto um inquérito para perceber o que aconteceu com o exame de Português. Em comunicado, o Ministério da Educação diz ter determinado uma auditoria aos procedimentos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), que será feito pela Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC).
A instrução surge depois da polémica em torno de uma pergunta do exame nacional de Português de 12º ano que era semelhante a um exercício que consta de um manual de apoio.
O ministério corrigiu ainda a informação inicial: a elaboração do enunciado do exame "foi anterior à publicação do manual de preparação para os exames de 2026 da Leya" e não posterior.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Exames
"É inaceitável o que se passou": Cartoon repetido em exame de português levanta polémica
Uma pergunta de um manual de preparação para os ex(...)
“Ao contrário da informação reportada inicialmente pelo EduQA ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aquele caderno de exercícios foi disponibilizado em agosto de 2025, tendo a prova sido elaborada no início de 2026”, lê-se no comunicado do ministério, enviado às redações.
O gabinete de Fernando Alexandre esclarece ainda que “após a conclusão do relatório da IGEC, do qual deverão constar eventuais propostas de medidas corretivas, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tirará as devidas consequências”.
A nota refere ainda que o Ministro pediu "a emissão de um parecer técnico sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade entre os alunos que realizaram a prova" e reconhece que "a utilização da imagem em questão deveria ter sido evitada pelo EduQA".
[notícia atualizada às 14h47]
- Noticiário das 15h
- 18 jun, 2026
-