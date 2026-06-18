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​Ministério abre inquérito depois da polémica no exame de Português

18 jun, 2026 - 14:28 • Cristina Nascimento

Em causa está uma imagem utilizada no exame nacional do 12º ano. Exercício da prova é semelhante a um que consta de um manual de apoio. Ministério corrige ainda informação inicial de que a elaboração do enunciado do exame "foi anterior à publicação do manual de preparação para os exames de 2026 da Leya".

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Depois da polémica, vai ser aberto um inquérito para perceber o que aconteceu com o exame de Português. Em comunicado, o Ministério da Educação diz ter determinado uma auditoria aos procedimentos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), que será feito pela Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC).

A instrução surge depois da polémica em torno de uma pergunta do exame nacional de Português de 12º ano que era semelhante a um exercício que consta de um manual de apoio.

O ministério corrigiu ainda a informação inicial: a elaboração do enunciado do exame "foi anterior à publicação do manual de preparação para os exames de 2026 da Leya" e não posterior.

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“Ao contrário da informação reportada inicialmente pelo EduQA ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aquele caderno de exercícios foi disponibilizado em agosto de 2025, tendo a prova sido elaborada no início de 2026”, lê-se no comunicado do ministério, enviado às redações.

O gabinete de Fernando Alexandre esclarece ainda que “após a conclusão do relatório da IGEC, do qual deverão constar eventuais propostas de medidas corretivas, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tirará as devidas consequências”.

A nota refere ainda que o Ministro pediu "a emissão de um parecer técnico sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade entre os alunos que realizaram a prova" e reconhece que "a utilização da imagem em questão deveria ter sido evitada pelo EduQA".

[notícia atualizada às 14h47]

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