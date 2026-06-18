​Ministério abre inquérito depois da polémica no exame de Português

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) determinou à Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) a realização de uma auditoria aos procedimentos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

A instrução surge depois da polémica em torno de uma pergunta do exame nacional de Português de 12º ano semelhante a um exercício que consta de um manual de apoio.

O Ministério corrigiu ainda a informação inicial de que a elaboração do enunciado do exame " foi "anterior à publicação do manual de preparação para os exames de 2026 da Leya".

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“Ao contrário da informação reportada inicialmente pelo EduQA ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aquele caderno de exercícios foi disponibilizado em agosto de 2025, tendo a prova sido elaborada no início de 2026”, lê-se no comunicado do Ministério, enviado às redações.

O gabinete de Fernando Alexandre esclarece ainda que “após a conclusão do relatório da IGEC, do qual deverão constar eventuais propostas de medidas corretivas, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tirará as devidas consequências”.

A nota refere ainda que o Ministro pediu "a emissão de um parecer técnico sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade entre os alunos que realizaram a prova" e reconhece que "a utilização da imagem em questão deveria ter sido evitada pelo EduQA".

[notícia atualizada às 14h47]