Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém casal suspeito de introduzir droga escondida no organismo na prisão de Vila Real

18 jun, 2026 - 17:01 • Olímpia Mairos

Heroína e cocaína foram apreendidas depois de a mulher as entregar ao companheiro recluso, que tentou ocultá-las no próprio organismo.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e uma mulher, de 35 e 27 anos, respetivamente, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, numa operação realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do Estabelecimento Prisional de Vila Real.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu no momento em que a mulher visitava o companheiro, atualmente recluso naquele estabelecimento prisional, após lhe ter entregado droga que transportava no interior do organismo. O produto estupefaciente, heroína e cocaína, encontrava-se devidamente acondicionado para evitar a sua deteção.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, “as detenções ocorreram quando a detida visitava o seu companheiro, recluso naquele EP, após entregar-lhe produto estupefaciente – heroína e cocaína – que transportava no interior do organismo devidamente acondicionado”.

As autoridades explicam ainda que, após receber a droga, o recluso procurou ocultá-la de imediato. “Após receber o produto estupefaciente, o recluso introduziu-o de imediato no seu organismo, com o intuito de o ocultar, acabando, logo que intercetado, por expulsá-lo, momento em que se procedeu à sua apreensão e detenções”, refere a PJ.

A investigação decorre no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Vila Real e aponta para a possibilidade de esta não ter sido uma situação isolada. Segundo a Polícia Judiciária, existe uma “forte probabilidade desta ser uma prática reiterada” para introduzir droga no estabelecimento prisional.

A mulher será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. O recluso permanece a aguardar decisão judicial.

As autoridades suspeitam que o casal recorria de forma repetida a este método para introduzir estupefacientes na prisão de Vila Real.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Mundial 2026

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."