PJ detém casal suspeito de introduzir droga escondida no organismo na prisão de Vila Real

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e uma mulher, de 35 e 27 anos, respetivamente, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, numa operação realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do Estabelecimento Prisional de Vila Real.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu no momento em que a mulher visitava o companheiro, atualmente recluso naquele estabelecimento prisional, após lhe ter entregado droga que transportava no interior do organismo. O produto estupefaciente, heroína e cocaína, encontrava-se devidamente acondicionado para evitar a sua deteção.

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De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, “as detenções ocorreram quando a detida visitava o seu companheiro, recluso naquele EP, após entregar-lhe produto estupefaciente – heroína e cocaína – que transportava no interior do organismo devidamente acondicionado”.

As autoridades explicam ainda que, após receber a droga, o recluso procurou ocultá-la de imediato. “Após receber o produto estupefaciente, o recluso introduziu-o de imediato no seu organismo, com o intuito de o ocultar, acabando, logo que intercetado, por expulsá-lo, momento em que se procedeu à sua apreensão e detenções”, refere a PJ.

A investigação decorre no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Vila Real e aponta para a possibilidade de esta não ter sido uma situação isolada. Segundo a Polícia Judiciária, existe uma “forte probabilidade desta ser uma prática reiterada” para introduzir droga no estabelecimento prisional.

A mulher será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. O recluso permanece a aguardar decisão judicial.

As autoridades suspeitam que o casal recorria de forma repetida a este método para introduzir estupefacientes na prisão de Vila Real.