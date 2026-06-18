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PJ detém madrasta suspeita de matar criança de oito anos e abandonar corpo na serra da Padrela

18 jun, 2026 - 10:15 • Olímpia Mairos

Mulher de 48 anos está indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Menina terá morrido por asfixia mecânica e o corpo foi encontrado numa zona florestal de Vila Pouca de Aguiar.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 48 anos, fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, na sequência da morte de uma menina de oito anos, sua enteada, cujo desaparecimento tinha sido comunicado às autoridades na tarde de quarta-feira.

Em comunicado, a PJ revelou que a investigação foi desencadeada após a participação do desaparecimento da criança na localidade de Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços. As diligências realizadas permitiram apurar indícios de que a menor terá sido vítima de uma agressão violenta que lhe causou a morte, “ao que tudo indica por asfixia mecânica”.

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Segundo a Polícia Judiciária, o trabalho investigatório desenvolvido nas horas seguintes permitiu identificar rapidamente a presumível autora dos factos e recolher “indícios consistentes” da sua alegada intervenção na morte da menor e na subsequente ocultação e abandono do cadáver, numa zona florestal da serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar.

A vítima residia com o pai e a companheira deste, agora detida, em Celeirós, Friões. A mulher será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. A investigação prossegue sob direção do Ministério Público de Valpaços.

O caso começou a ganhar contornos dramáticos quando o pai da criança se deslocou ao posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) para comunicar o desaparecimento da filha. De acordo com fonte oficial da GNR, foram imediatamente desencadeadas operações de busca e localização, tendo sido solicitado o apoio da Polícia Judiciária.

As buscas mobilizaram elementos da GNR e da PJ ao longo de quarta-feira, culminando com a descoberta do corpo da menina já sem vida, um desfecho que causou forte consternação na comunidade local.

De acordo com informações divulgadas por vários órgãos de comunicação social, a menina terá sido asfixiada, cenário que coincide com os indícios recolhidos pela PJ durante a investigação. As autoridades mantêm, contudo, a investigação em curso para apurar todos os contornos do crime.

[notícia atualizada às 13h13 de 18 de junho de 2026, para acrescentar comunicado da PJ]

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