- Noticiário das 10h
- 18 jun, 2026
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PJ investiga morte de criança de 8 anos em Valpaços
18 jun, 2026 - 10:15 • Lusa
O caso aconteceu na freguesia de Friões.
A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de uma criança de 8 anos que foi encontrada morta na quarta-feira, no concelho de Valpaços, depois do alerta para o seu desaparecimento, avançaram hoje à Lusa fontes policiais.
Fonte da GNR de Vila Real disse à agência Lusa que, na quarta-feira, o pai de uma criança de 8 anos participou o seu desaparecimento no posto da Guarda.
O caso aconteceu na freguesia de Friões.
De imediato, acrescentou, a GNR encetou diligências para localizar a criança e contactou a PJ de Vila Real.
A fonte disse ainda que, posteriormente, a criança foi localizada já morta.
Fonte da PJ adiantou que está a proceder a diligências sobre o caso.
- Noticiário das 10h
- 18 jun, 2026
-