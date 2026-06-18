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Educação
Polémica em exame de Português foi "um infortúnio" que não põe em causa a equidade
18 jun, 2026 - 20:14
Professora que pertence à Associação de Professores de Português não vê motivos para anular o exercício que já tinha sido publicado num livro de apoio, no ano passado. Já a Missão Escola Pública tem entendimento diferente. Defende que o exercício em causa seja anulado e repetido pelos alunos, e coloca a hipótese desta situação “resultar dos procedimentos associados à reforma digital”.
Menos de 24 horas depois, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), muda de versão e veio dizer ao inicio da tarde desta quinta-feira que, afinal, o exercício que saiu no exame nacional de Português (639), do 12.º ano já tinha sido publicado num livro de apoio no ano passado.
Em comunicado, o gabinete de Fernando Alexandre anunciou que pediu à Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC), uma auditoria aos procedimentos internos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), a nova entidade que absorveu o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) e que é responsável por realizar os exames nacionais.
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Ao mesmo tempo, o ministro solicitou um parecer técnico sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade entre os mais de 76 mil alunos que realizaram a prova, no dia 16 de junho.
Em declarações à Renascença, Carmo Oliveira, que pertence à Associação de Professores de Português (APP), sublinha que o que aconteceu “foi um infortúnio”, defendendo que “anular a resposta a essa questão tem uma implicação muito grande do ponto de vista do desempenho dos alunos, porque é a questão mais cotada do exame”.
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Esta professora considera que a avançar-se para a anulação da resposta a solução a seguir seria “das duas uma, ou anulam o exame todo e os alunos têm de ir à 2ª fase ou anulam essa resposta e têm de criar um momento em que os alunos resolvem apenas essa resposta”, mas no seu entender “não faz sentido” enveredar por um desses caminhos, porque, acredita, que não está colocada em causa a equidade.
Carmo Oliveira, que é professora na Escola Secundária Aurélio de Sousa, no Porto, e que teve uma turma que fez o exame de português, refere que não sente que os seus alunos “tenham sido prejudicados, por ter havido, hipoteticamente, um grupo de alunos que viu aquele exercício num livro de preparação”.
“A formulação da questão é sempre igual”
Nestas declarações à Renascença, Carmo Oliveira explica que o exercício em causa, o grupo III do exame nacional de português, tem sempre a mesma formulação.
Esta professora indica que o exercício é chamado de “escrita compositiva”, ou seja, os alunos têm de combinar expressões linguísticas, organizar ideias e estruturar discursos para criar um texto coerente.
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Nesta questão, tanto pode ser dado um tema sobre o qual os alunos têm de fazer uma reflexão, como uma imagem. Neste caso é pedido “que faça um comentário crítico da imagem, descreva, apresente três aspetos relevantes num vocabulário valorativo”, concluindo que a “formulação da questão é sempre igual, é uma coisa rotineira”.
Foi isso mesmo que a Renascença confirmou ao consultar os exames de anos anteriores. Por exemplo, no exame da 2.ª fase de 2025, o exercício tinha uma imagem em que era pedido exatamente o mesmo que se podia ler no exame deste ano. A mesma formulação que também foi utilizada no livro de apoio, publicado em 2025.
MEP defende anulação do exercício e pede a sua repetição
Já a Missão Escola Pública (MEP) diz à Renascença que “a questão tem de ser anulada”.
Considera que a equidade entre alunos foi posta em causa e que esse exercício tem de ser repetido pelos alunos, porque “a redistribuição iria dar um peso significativo às questões de escolha múltipla e seleção, além de que o exame ficava sem avaliação no texto de opinião”.
A MEP coloca a “hipótese de esta situação resultar dos procedimentos associados à reforma digital” e, por isso, defende que “é importante que o MECI apure se foi usada uma plataforma de Inteligência Artificial” para a elaboração do exame, concluindo que “se esta foi a causa da situação, mostra que o processo de transição digital é apressado, que não está devidamente sustentado, que a sua segurança é duvidosa e promove situações de falta de equidade em vez de promover a inclusão”.
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