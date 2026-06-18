Polémica em exame de Português foi "um infortúnio" que não põe em causa a equidade

Menos de 24 horas depois, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), muda de versão e veio dizer ao inicio da tarde desta quinta-feira que, afinal, o exercício que saiu no exame nacional de Português (639), do 12.º ano já tinha sido publicado num livro de apoio no ano passado. Em comunicado, o gabinete de Fernando Alexandre anunciou que pediu à Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC), uma auditoria aos procedimentos internos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), a nova entidade que absorveu o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) e que é responsável por realizar os exames nacionais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao mesmo tempo, o ministro solicitou um parecer técnico sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade entre os mais de 76 mil alunos que realizaram a prova, no dia 16 de junho. Em declarações à Renascença, Carmo Oliveira, que pertence à Associação de Professores de Português (APP), sublinha que o que aconteceu “foi um infortúnio”, defendendo que “anular a resposta a essa questão tem uma implicação muito grande do ponto de vista do desempenho dos alunos, porque é a questão mais cotada do exame”.

Esta professora considera que a avançar-se para a anulação da resposta a solução a seguir seria “das duas uma, ou anulam o exame todo e os alunos têm de ir à 2ª fase ou anulam essa resposta e têm de criar um momento em que os alunos resolvem apenas essa resposta”, mas no seu entender “não faz sentido” enveredar por um desses caminhos, porque, acredita, que não está colocada em causa a equidade. Carmo Oliveira, que é professora na Escola Secundária Aurélio de Sousa, no Porto, e que teve uma turma que fez o exame de português, refere que não sente que os seus alunos “tenham sido prejudicados, por ter havido, hipoteticamente, um grupo de alunos que viu aquele exercício num livro de preparação”. “A formulação da questão é sempre igual” Nestas declarações à Renascença, Carmo Oliveira explica que o exercício em causa, o grupo III do exame nacional de português, tem sempre a mesma formulação. Esta professora indica que o exercício é chamado de “escrita compositiva”, ou seja, os alunos têm de combinar expressões linguísticas, organizar ideias e estruturar discursos para criar um texto coerente.