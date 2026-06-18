Primeira unidade pública para tratar vício do jogo abre em Lisboa

Abriu esta quinta-feira a primeira unidade pública dedicada ao tratamento da perturbação do jogo a dinheiro do país, no Espaço Lx Jovem, em Lisboa. Localizado no Bairro do Armador, na freguesia de Marvila, este centro, pioneiro no país, é o resultado de um esforço conjunto entre o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa. A coordenadora Cristina Mesquita explicou aos jornalistas que esta unidade “nasce para responder a uma realidade muitas vezes silenciosa”, numa altura em que o número de pessoas a procurar tratamento para esta patologia tem vindo a aumentar substancialmente em Portugal. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Inauguramos uma porta aberta para quem precisa de apoio e acompanhamento, onde as pessoas não serão definidas pelos seus erros. Faremos verdadeira diferença na vida de quem nos procurar”, garantiu.

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Desde 2023, o número de pessoas a pedir apoio por perturbação de jogo mais do que duplicou, passando de 358 utentes para 782 em 2025 – um aumento de 118%. Segundo a presidente do ICAD, a inauguração deste espaço “fundamental” marca “o início de um projeto de elevada importância para o nosso país”. Joana Teixeira alertou que esta patologia aditiva, que requer um “tratamento especializado”, pode ter “consequências muito negativas para a pessoa, para a família e para a sociedade”. Por esse motivo, sublinhou, neste local, “a resposta inclui uma intervenção dirigida às famílias”.