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Primeira unidade pública para tratar vício do jogo abre em Lisboa

18 jun, 2026 - 20:47 • *Redação

O número de pessoas a pedir apoio por perturbação de jogo mais do que duplicou em dois anos. Para responder a esta “realidade muitas vezes silenciosa”, abriu esta quinta-feira, em Lisboa, a primeira unidade pública especializada no tratamento desta dependência.

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Abriu esta quinta-feira a primeira unidade pública dedicada ao tratamento da perturbação do jogo a dinheiro do país, no Espaço Lx Jovem, em Lisboa. Localizado no Bairro do Armador, na freguesia de Marvila, este centro, pioneiro no país, é o resultado de um esforço conjunto entre o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa.

A coordenadora Cristina Mesquita explicou aos jornalistas que esta unidade “nasce para responder a uma realidade muitas vezes silenciosa”, numa altura em que o número de pessoas a procurar tratamento para esta patologia tem vindo a aumentar substancialmente em Portugal.

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“Inauguramos uma porta aberta para quem precisa de apoio e acompanhamento, onde as pessoas não serão definidas pelos seus erros. Faremos verdadeira diferença na vida de quem nos procurar”, garantiu.

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Desde 2023, o número de pessoas a pedir apoio por perturbação de jogo mais do que duplicou, passando de 358 utentes para 782 em 2025 – um aumento de 118%. Segundo a presidente do ICAD, a inauguração deste espaço “fundamental” marca “o início de um projeto de elevada importância para o nosso país”.

Joana Teixeira alertou que esta patologia aditiva, que requer um “tratamento especializado”, pode ter “consequências muito negativas para a pessoa, para a família e para a sociedade”. Por esse motivo, sublinhou, neste local, “a resposta inclui uma intervenção dirigida às famílias”.

Sem mudanças, “isto vai transformar-se numa avalanche”

Também presente na inauguração, Luísa Aldim, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa com os pelouros da Juventude e do Desenvolvimento Social, afirmou que a “incidência [desta patologia] sobre os mais jovens é tendencialmente crescente”.

O espaço, cedido provisoriamente pelo município, vai albergar esta unidade de tratamento, que funciona em regime de ambulatório, até que um edifício do ICAD no Restelo, que está a ser alvo de obras, fique pronto para a instalação permanente deste serviço.

No futuro, declarou Renato Lourenço da Silva, em representação da secretária de Estado da Saúde, “esperamos que esta resposta possa ser alargada a outras zonas do país”.

Esta dependência “não se extingue na parte clínica”, alertou o psiquiatra João Reis, responsável clínico desta unidade. “Se não conseguirmos mudar a forma como a sociedade vê o jogo, isto vai transformar-se numa avalanche”, rematou.

*Edição de Ricardo Vieira

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